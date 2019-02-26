Прощание с философом Толстых пройдет в Доме кино

Прощание с российским и советским философом Валентином Толстых состоится 1 марта в конференц-зале Дома кино. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

Толстых скончался на 90-м году жизни. Он известен как автор многих публикаций и книг по вопросам советской морали и эстетике. В своих трудах занимался изучением вопросов социальной природы искусства, образа жизни, общественного сознания, духовного производства, феномена интеллигенции.

Являлся старейшим членом Союза кинематографистов России. В 90-е годы руководил секцией молодых кинокритиков, был ведущим творческих семинаров молодых кинематографистов.