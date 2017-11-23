Джазовый продюсер Джордж Авакян скончался в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Американский джазовый продюсер армянского происхождения Джордж Авакян умер в Нью-Йорке на 99-м году жизни.

Его смерть подтвердила дочь Анахид Авакян Грегг. Она уточнила, что отец скончался 22 ноября утром в своем доме в Манхэттене, сообщает "Мир 24".

Авакян родился в 1919 году в Армавире (ныне Краснодарский край) в семье армянских беженцев. Карьеру он начал еще в колледже, а наибольшего успеха он добился в 1950-е годы, будучи продюсером в звукозаписывающей организации Columbia Records. Он стал автором первой живой концертной записи для пластинки. Был продюсером Луи Армстронга, Бенни Гудмэна и других звезд джаза. Авакяна наградили премией Грэмми, его удостоили ордена Ленина, имя продюсера внесли в Стену Славы джаза.

А 22 ноября в возрасте 55 лет в Лондоне скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Два года он боролся с раком мозга. Соболезнования выразили политики, его коллеги и друзья.