Джазовый продюсер Джордж Авакян скончался в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Федор Савинцев
Американский джазовый продюсер армянского происхождения Джордж Авакян умер в Нью-Йорке на 99-м году жизни.
Его смерть подтвердила дочь Анахид Авакян Грегг. Она уточнила, что отец скончался 22 ноября утром в своем доме в Манхэттене, сообщает "Мир 24".
Авакян родился в 1919 году в Армавире (ныне Краснодарский край) в семье армянских беженцев. Карьеру он начал еще в колледже, а наибольшего успеха он добился в 1950-е годы, будучи продюсером в звукозаписывающей организации Columbia Records. Он стал автором первой живой концертной записи для пластинки. Был продюсером Луи Армстронга, Бенни Гудмэна и других звезд джаза. Авакяна наградили премией Грэмми, его удостоили ордена Ленина, имя продюсера внесли в Стену Славы джаза.
А 22 ноября в возрасте 55 лет в Лондоне скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Два года он боролся с раком мозга. Соболезнования выразили политики, его коллеги и друзья.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: