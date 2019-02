Умер режиссер мюзикла "Поющие под дождем" Стэнли Донен

Фото: CLAUDIO ONORATI/EPA/TASS

Режиссер Стэнли Донен, снявший известный фильм-мюзикл "Поющие под дождем", скончался в США в возрасте 94 лет.

Как сообщает Chicago Tribune со ссылкой на сына Донена, причиной смерти стал сердечный приступ.

Фильм "Поющие под дождем" вышел на экраны в 1952 году. Кинокритики называют его "автобиографией Голливуда" эпохи перехода от немого к звуковому кино. Самые популярные песни этого мюзикла Singing in the rain, You are my lucky star, Temptation, Good morning.