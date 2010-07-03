Скончалась актриса Маргарита Жарова

В четверг, 21 марта, российская актриса Маргарита Жарова скончалась на 94 году жизни, говорится на сайте Союза кинематографистов России.
"Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова", – говорится в сообщении.
Маргарита Жарова в 1948 году окончила ВГИК. В этом же году снялась в фильме "Молодая гвардия", где сыграла Клавдию Ковалеву.
В 1959 году актриса начала работать на киностудии имени Горького, где проработала 40 лет.
С 50-х годов и до последних дней Жарова играла в Московском театре "Киноактер" и снималась в кино.
Жарова исполнила около 80 ролей. Среди ее лучших работ роли Зины ("Доброе утро"), жены Бондаренко ("К Черному морю"), Сони ("Неподдающиеся"), Нельки ("Карьера Димы Горина"), Ксении Шаловой ("На семи ветрах"), Глафиры ("Товарищ Арсений").
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