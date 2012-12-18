Прощание с поэтом Ваншенкиным состоится в ЦДЛ в субботу

Панихида по поэту Константину Ваншенкину, скончавшемуся 15 декабря, состоится в субботу, 22 декабря в Центральном Доме литераторов, передает "Интерфакс".

Ваншенкин скончался на 87-м году жизни в результате острой тромбоэмболии легочной артерии в одной из московских больниц.

Он является автором знаменитой песни "Я люблю тебя, жизнь". На музыку были положены и многие другие стихи поэта, в том числе: "Алеша", "Вальс расставания", "Женька" и "Как провожают пароходы".