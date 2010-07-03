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Культура

16:16

Писатель Игорь Сахновский скончался на Урале

утраты культура

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На Урале скончался писатель Игорь Сахновский. Об этом сообщил предприниматель Дмитрия Головина.

"Сегодня около 11 утра умер Игорь Сахновский. Наш уральский талант и человечище. Вроде бы разрыв аорты", – написал Головин на личной странице в Facebook.

Игорь Сахвновский родился 17 июля 1958 года в городе Орске Оренбургской области. Высшее образование получил на филологическом факультете Уральского государственного университета. Будущий писатель работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале "Уральский следопыт".

Сахновский наиболее известен как автор романов "Насущные нужды умерших", "Человек, который знал все", "Заговор ангелов" и ряда других. Его произведения публиковались в России, Болгарии, Великобритании, Германии и еще нескольких странах. Писатель удостоился международных премий.

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