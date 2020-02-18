Скончалась 15-летняя актриса Disney Никита Валигва

Фото: кадр из фильма "Королева из Катве", 2016 год, реж. Мира Наир

Актриса из Уганды Никита Перл Валигва ушла из жизни в возрасте 15 лет. О ее смерти сообщили в школе, где она училась, информирует "Газета.ру".

Отмечается, что девушка боролась с раком мозга, однако болезнь взяла верх.

"Ты была любима многими, и опухоль мозга унесла твою жизнь в столь раннем возрасте. Спи спокойно, дорогая", – говорится в сообщении образовательного учреждения.

Юная актриса известна по фильму студии Disney "Королева Катве", в котором Валигва сыграла подругу главной героини шахматистки Фионе Мутеси. Известно, что кинолента возымела большую популярность в Уганде.