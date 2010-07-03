СК начал проверку после смерти Никиты Исаева

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти политика Никиты Исаева. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

"Следственное управление выясняет обстоятельства скоропостижной смерти мужчины в пассажирском поезде 16 ноября 2019 года. В девятом вагоне пассажирского поезда сообщением Тамбов – Москва, в присутствии гражданской супруги, скоропостижно скончался мужчина 1978 года рождения", – рассказала Марковская.

Она отменила, что по предварительным данным, смерть Исаева не носит криминальный характер.

По словам Марковской, организован ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

О смерти политика в субботу сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко. Информацию также подтвердила помощница Исаева Алина Жестовская.

Известно, что Исаев умер в поезде, следовавшем из Тамбова. Накануне ночью в соцсети политика появился пост, о том, что он направляется в столицу. Мужчина почувствовал себя плохо, когда состав проезжал недалеко от Тулы. Тело политика доставлено в Москву.

Никита Исаев – кандидат юридических наук. Известность получил, когда работал продюсером телепроекта "Футбольная академия". Он, среди прочего, работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи и в правительстве Ивановской области.

