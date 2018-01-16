Скончался бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков

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Бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало сердечное заболевание, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича.

Глушенков руководил областью в 1993-98 годах, после того как победил на выборах своего предшественника Валерия Фатеева. В 1998 году проиграл выборы Александру Прохорову. Затем работал в Совете Федерации, где входил в комитет по делам СНГ.

До работы в региональном правительстве семь лет занимал пост директора Смоленского завода холодильников, избирался депутатом районного, городского и областного советов.