Умер скульптор Анатолий Дема

В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни умер скульптор, народный художник РФ Анатолий Дема. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство приводит сообщение Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, в которой Дема возглавлял кафедру монументально-декоративной скульптуры.
"Накануне Анатолий Дема ушел из жизни", – сообщила академия.
В вузе также уточнили, что скульптора доставили в больницу 19 февраля, не уточнив причин госпитализации.
Среди самых известных работ Анатолия Дема – памятники Флоту Российскому на "Адмиралтейских верфях", физиологу Ивану Павлову в Санкт-Петербурге, Александру Пушкину в Сургуте, судостроителям Северодвинска.
Выставки проектов скульптора проводились в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге и в других городах за рубежом, в числе которых Алма-Ата, Одесса, Киев, Копенгаген.
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