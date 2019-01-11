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12:59

Россия простится с ветераном МЧС Дмитрием Михайликом 14 января

утраты общество

12:59

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Экс-заместитель главы гражданской обороны СССР, председатель Центрального совета ветеранов МЧС России Дмитрий Михайлик умер в Москве. Его не стало 11 января, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Генерал-лейтенанту в отставке, участвовавшему в Великой Отечественной войне, было 98 лет. Церемония прощания с Михайликом состоится 14 января с 10:00 до 11:00 на Троекуровском кладбище.

"Его девиз "Честь имею!" навсегда стал жизненным кредо не только для сотрудников МЧС России, но и для всех, кто посвятил себя делу спасения и служению Родине", – сказано в сообщении.

В годы войны Михайлик прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона. Он участвовал в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Освобождал Ленинградскую область от немецко-фашистских оккупантов. Был награжден 13 орденами СССР и РФ, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.

По словам руководителя МЧС Евгения Зиничева, коллеги запомнят Михайлика как солдата Победы и человека с большой буквы.

утраты общество

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