Скончался продюсер Deep Purple и Black Sabbath Мартин Берч

Фото: twitter.com/davidcoverdale

Скончался известный музыкальный продюсер Мартин Берч. Об этом сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что сообщает эту новость с тяжелым сердцем. Кавердэйл рассказал, что Берч был важной частью его жизни. Он сообщил, что молится за семью, друзей и фанатов скончавшегося продюсера.

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans...💔💔 pic.twitter.com/J4UyDiG9zR — David Coverdale (@davidcoverdale) August 9, 2020



Берч скончался в возрасте 71 года. О причинах смерти продюсера не сообщается.

Свою карьеру Берч запустил в начале 1960-х годов в качестве звукорежиссера. Он известен сотрудничеством с такими известными группами, как Deer Purple, Black Sabbath и Iron Maiden.

С последними Берч проработал 11 лет и участвовал в создании их знаменитых альбомов. Карьеру продюсера Мартин завершил в 1992 году.