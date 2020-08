Скончался продюсер Deep Purple и Black Sabbath Мартин Берч

Скончался известный музыкальный продюсер Мартин Берч. Об этом сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что сообщает эту новость с тяжелым сердцем. Кавердэйл рассказал, что Берч был важной частью его жизни. Он сообщил, что молится за семью, друзей и фанатов скончавшегося продюсера.

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans...💔💔 pic.twitter.com/J4UyDiG9zR