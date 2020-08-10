Скончался продюсер Deep Purple и Black Sabbath Мартин Берч

15:21
Фото: twitter.com/davidcoverdale
Скончался известный музыкальный продюсер Мартин Берч. Об этом сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что сообщает эту новость с тяжелым сердцем. Кавердэйл рассказал, что Берч был важной частью его жизни. Он сообщил, что молится за семью, друзей и фанатов скончавшегося продюсера.
It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans...💔💔 pic.twitter.com/J4UyDiG9zR— David Coverdale (@davidcoverdale) August 9, 2020
Берч скончался в возрасте 71 года. О причинах смерти продюсера не сообщается.
Свою карьеру Берч запустил в начале 1960-х годов в качестве звукорежиссера. Он известен сотрудничеством с такими известными группами, как Deer Purple, Black Sabbath и Iron Maiden.
С последними Берч проработал 11 лет и участвовал в создании их знаменитых альбомов. Карьеру продюсера Мартин завершил в 1992 году.
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