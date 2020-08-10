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15:21

Скончался продюсер Deep Purple и Black Sabbath Мартин Берч

утраты культура за рубежом

Фото: twitter.com/davidcoverdale

Скончался известный музыкальный продюсер Мартин Берч. Об этом сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что сообщает эту новость с тяжелым сердцем. Кавердэйл рассказал, что Берч был важной частью его жизни. Он сообщил, что молится за семью, друзей и фанатов скончавшегося продюсера.


Берч скончался в возрасте 71 года. О причинах смерти продюсера не сообщается.

Свою карьеру Берч запустил в начале 1960-х годов в качестве звукорежиссера. Он известен сотрудничеством с такими известными группами, как Deer Purple, Black Sabbath и Iron Maiden.

С последними Берч проработал 11 лет и участвовал в создании их знаменитых альбомов. Карьеру продюсера Мартин завершил в 1992 году.

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