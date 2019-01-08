Умер актер из "Криминального чтива" Роберт Рут

Фото: кадр из фильма "Криминальное чтиво", режиссер Квентин Тарантино
Актер Роберт Рут, известный по фильмам "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво", умер на 83-м году жизни. Актер скончался в городе Торранс (штат Калифорния) от осложнений после пневмонии, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как уточняется, Роберт Рут умер 29 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.
Рут родился в 1936 году. Актер принимал участие в работе над фильмами "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и "Поймай меня, если сможешь".
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