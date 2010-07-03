Умер фэшн-фотограф Петер Линдберг

Фото: соцсети

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер на 75-м году жизни, говорится на его странице в Instagram.

О причинах смерти не сообщается.

Линдберг работал в мире моды. Он сотрудничал с журналами и снимал для рекламных компаний. Фотограф делал снимки многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова и другие.

Петер Линдберг родился в Лешно, Польша, вырос в Дуйсбурге, ФРГ. В художественной школе изучал живопись, однако в 1971 году начал увлекаться фотографией и через два года стал рекламным фотографом.