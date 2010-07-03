Скончался лауреат Пулитцеровской премии Мэсси

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В США скончался лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Историка и литератора не стало во вторник, 3 декабря. Мужчина ушел из жизни в своем доме в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк. По словам сына Мэсси, в последние годы жизни исследователь страдал от неизлечимой болезни Альцгеймера.

Роберт Мэсси родился в 1929 году в штате Кентукки в США. Научную деятельность специалист вел в Йельском и Оксфордском университетах.

Пулитцеровскую премию за лучшую биографию исследователю присудили за книгу о российском императоре Петре I. На основе сюжета построен сериал, удостоенный трех премий Emmy. Также Роберт Мэсси работал над книгой об императоре Николае II, причем произведение тоже впоследствии экранизировали.