Московские дороги с наступлением тепла помоют шампунем "Чистодор"

Столичные дороги почистят до блеска

Московские дороги с наступлением тепла будут мыть специальным шампунем "Чистодор", сообщили сетевому изданию М24.ru в комплексе горхозяйства.

Необходимое количество чистящего средства уже заготовлено, однако коммунальщики пока не знают, когда смогут применить его, так как фактическая весна опаздывает за календарной.

В то же время стоит напомнить о том, что в 2012 году к мойке дорог удалось приступить лишь в середине апреля. Чтобы обработать всю дорожно-уличную сеть столицы, было заготовлено около 200 тысяч литров "Чистодора".