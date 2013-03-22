Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта 2013, 19:11

Город

Московские дороги с наступлением тепла помоют шампунем "Чистодор"

Столичные дороги почистят до блеска

Московские дороги с наступлением тепла будут мыть специальным шампунем "Чистодор", сообщили сетевому изданию М24.ru в комплексе горхозяйства.

Необходимое количество чистящего средства уже заготовлено, однако коммунальщики пока не знают, когда смогут применить его, так как фактическая весна опаздывает за календарной.

В то же время стоит напомнить о том, что в 2012 году к мойке дорог удалось приступить лишь в середине апреля. Чтобы обработать всю дорожно-уличную сеть столицы, было заготовлено около 200 тысяч литров "Чистодора".

Сайты по теме


улицы дворы уборка дорог городское хозяйство парки и пешеходные зоны

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика