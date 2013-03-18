Объем реагентов этой зимой в Москве снизился на 70 тысяч тонн

Количество реагентов, применяемых на столичных улицах, ежегодно уменьшается. Этой зимой было использовано на 70 тысяч тонн меньше, чем прошлой, рассказал глава департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

По его словам, в 2012 году Москва вновь перешла на применение реагентов в объеме 400 тысяч тонн. Зимой 2009-2010 годов в городе было применено 498 тысяч тонн реагентов, а в 2010-2011 годах - 470 тысяч тонн.

Чиновник пояснил, что основная проблема заключается в расходе реагентов на один квадратный метр асфальта. Чтобы не допустить перерасхода химикатов, планируется создать единого оператора на базе государственных бюджетных учреждений.

Власти приняли решение отойти от частных подрядчиков - в каждом районе города планируется создать ГБУ "Жилищник", сотрудники которого будут заниматься уборкой улиц, сообщает информационный центр правительства Москвы.