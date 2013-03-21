Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта 2013, 10:37

Город

Уличные часы в СЗАО спешат на двадцать минут

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Екатерина пишет, что вблизи станции метро "Сходненская" уличные часы уже месяц показывают неправильное время.

"Заметила на улице часы около станции метро "Сходненская", которые спешат на 20 минут. Перевести их не могут уже месяц!", - утверждает читательница.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.

уличные часы новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика