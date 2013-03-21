Уличные часы в СЗАО спешат на двадцать минут

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Екатерина пишет, что вблизи станции метро "Сходненская" уличные часы уже месяц показывают неправильное время.

"Заметила на улице часы около станции метро "Сходненская", которые спешат на 20 минут. Перевести их не могут уже месяц!", - утверждает читательница.

