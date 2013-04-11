Штангистка Шаинова выиграла золотую медаль на первенстве Европы

Россиянка Марина Шаинова выиграла золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Албании. Штангистке не было равных в весовой категории до 63 килограммов.

Шаинова показала абсолютно лучший результат по итогам двух упражнений (рывок и толчок), подняв в сумме 235 килограммов, сообщает "Р-Спорт".

Серебро завоевала болгарка Милка Манева, а бронзу - представительница Румынии Ирина Лепса.

Отметим, что Шаинова четырежды выигрывала золото чемпионатов Европы. Последний успех датируется 2011 годом.