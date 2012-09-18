Туристический календарь появится в России до конца года

До конца года в России появится национальный событийный календарь. В нем будет собрана информация о нескольких десятках событий в регионах страны, которые могут привлечь внимание туристов. Эта инициатива принадлежит министерству культуры.

"Сейчас в России впервые формируется национальный календарь привлекательных для туристов событий. До конца года мы создадим информационный массив таких событий, затем начнется отбор. Мы собираем информацию заявочного характера о тех событиях, которые, по мнению местных властей, могут стать привлекательными для туристов. И сами генерируем, привлекая лучших экспертов, перечень событий, которые мы будем проводить", - рассказал глава департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Сергей Корнеев.

По словам чиновника, таких неожиданных и интересных событий наберется не меньше десятка.

Подобные события и праздники являются важным стимулом для путешественников. Однако для этого об их программе должно быть известно как минимум за полгода. К тому же важно успеть продумать систему безопасности события.

Календарь будет составлен так, чтобы турист, приехав в тот или иной в субъект федерации, всегда мог посетить интересное мероприятие, добавил Корнеев. При этом особенный упор в привлечении туристов будет делаться на низкий сезон.

"В разных городах России сезонность туризма разная. В Санкт-Петербурге, например, низкий сезон - это зима, для Москвы - лето. Некоторые события нельзя перенести, например, исторические и памятные даты, но некоторые можно инициировать тогда, когда нужно для туризма", - считает он.

Для привлечения иностранных гостей в департаменте туризма создана также рабочая группа по военно-историческим реконструкциям, сообщает РИА Новости. Как определили эксперты, в год можно проводить не более четырех крупных исторических реконструкций в стране. Теперь им предстоит решить, к каким датам будут приурочены реконструкции.

Нередко благодаря подобным событиям и их освещению в прессе та или иная местность становится местом "туристического паломничества". Наглядным примером могут служить фильмы о Гарри Поттере, после которых резко возросла популярность английской глубинки, или "Властелин колец", прославивший Новую Зеландию.