Телеканал "Моя Планета" запускает открытый питчинг программ и фильмов

Фото: предоставлено пресс-службой телеканала "Моя Планета"

Канал "Моя Планета" 2 декабря открывает прием заявок на питчинг программ и фильмов о путешествиях и живой природе России. Авторы лучших презентаций смогут реализовать свой проект. Победитель получит финансовую поддержку, а его работа выйдет в эфире и на цифровых площадках канала.

Цель питчинга – предоставить авторам и коллективам возможность презентовать оригинальные идеи и форматы в жанре познавательно-развлекательного видео. Отобранные по итогам конкурса проекты будут реализованы за счет канала "Моя Планета".

"Мы неспроста назвали этот питчинг "Россия. Природа. Путешествия". Этот год непростой, ограничения в путешествиях коснулись всех нас. Но нет худа без добра – даже те, кто раньше при первой возможности уезжал за границу, стали открывать для себя нашу страну, ее природу, удивительные маршруты. Мы точно знаем – для многих наших зрителей этот год стал годом открытия России как места для путешествий. И хотим развить эту тему, дав шанс командам из разных уголков нашей страны интересно и в своем стиле показать уникальность своих мест", – пояснил креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов.

К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и студии, как начинающие, так и профессиональные коллективы. Участник должен иметь опыт создания видеоконтента и технические возможности, чтобы самостоятельно реализовать заявленный проект на всех этапах производства.

Хронометраж заявленного формата – не менее 26 минут. Расходы на производство одной серии не должны превышать 500 000 рублей.

Жюри будет оценивать заявки по следующим критериям: оригинальность идеи, четкость формата, авторская разработка темы, режиссерское видение, полнота представленной заявки, соответствие заявки и возможностям/опыту заявителя.

Заявки принимают до 25 января 2021 года, а финалистов объявят 15 февраля 2021 года.

Подробности участия доступны по ссылке.