Тела пяти погибших в Альпах россиян доставили в Москву

В Москву доставили тела погибших в итальянских Альпах туристов

Тела пяти погибших в итальянских Альпах россиян доставили в Москву в среду, 9 января, сообщил представитель департамента курортов и туризма Краснодарского края.

Инцидент с российскими туристами произошел в минувшую пятницу на высоте примерно 2 тысяч метров в северо-итальянской области Трентино-Альто-Адидже. Снегоход с прицепом, перевозивший 8 человек, упал с высоты около 100 метров.

В результате 6 россиян - пятеро туристов из Краснодара и управляющая высокогорной гостиницей Рафиля Пшеничная - скончались, ее муж Азат Агафаров и турист Борис Юдин с множественными травмами и переломами были доставлены в больницу Тренто.