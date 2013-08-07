На турецких курортах отравились еще около 50 российских туристов

На отдыхе в Турции отравилось 50 российских туристов

Продолжаются вспышки отравлений российских туристов на курортах Турции.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье, диагноз "острый гастроэнтерит" поставлен 23 постояльцам отеля "Ориент палас" в Аланье и 24 гостям отеля "Джакаранда" в Белеке.

Напомним, по информации Министерства культуры и туризма Турции, инспекция Управления здравоохранения провинции Анталья взяла в отеле пробы пищевых продуктов, воды из бассейна и моря для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. По результатам анализов будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры.

Ранее на турецком курорте Кемер отравились 69 россиян, которым поставили тот же диагноз. Все они проживали в отеле Grand Ring. Пятнадцать человек были доставлены в больницы Кемера и Антальи, 14 из них были выписаны и продолжили отдых.