Аэроэкспрессы 3 и 10 апреля отправятся в Шереметьево только с Савеловского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 3 и 10 апреля будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

На участке Одинцово – Белорусский вокзал – Савеловский вокзал движения поездов "Аэроэкспресс" в эти дни не будет. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

Аэроэкспрессы будут отправляться каждые 30 минут по стандартному расписанию: в 11-ю и 41-ю минуту каждого часа с Савеловской и в 21-ю и 51-ю минуту каждого часа с Окружной.

Отправление с Савеловского вокзала будет происходить с 1-го пути. Купить билет можно в кассах ЦППК, а также у сотрудника "Аэроэкспресса" в пассажирской зоне.

Доехать до воздушной гавани можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются каждые 20 минут с 06:20 до 22:00 от выхода из метро № 2. Маршрут проходит по платной трассе, время в пути – 20 минут. Экспресс-автобусы прибывают к терминалам В и С.

Чтобы добраться в аэропорт с Белорусского вокзала, надо на поезде МЦД доехать до станции Окружная и сделать пересадку на аэроэкспресс. Отправление аэроэкспрессов в сторону аэропорта на Окружной происходит с того же пути, куда прибывает поезд МЦД с Белорусской.

Для проезда в поездах МЦД от Белорусского вокзала до станции Окружная 3 и 10 апреля будут действовать билеты "Аэроэкспресс".

Ранее сообщалось, что владельцам транспортных карт "Тройка" стала доступна оплата билета на аэроэкспресс бонусами. Для покупки доступны билеты по тарифу "Стандарт" стоимостью 399 бонусов. Приобрести купон на поездку можно в мобильном приложении "Город" в разделе "Магазин".

Предложение уже доступно для пользователей, при этом приобрести бонусный билет можно на любой поезд компании "Аэроэкспресс".