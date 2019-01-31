ЦОДД опроверг слухи о провале грунта в Лефортовском тоннеле

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опроверг информацию о провале грунта в Лефортовском тоннеле. Об этом сказано в сообщении в официальном аккаунте учреждения в Twitter.

"В СМИ была опубликована информация якобы о провале грунта в Лефортовском тоннеле. Обследован весь тоннель. Информация не соответствует действительности", – передает ЦОДД.

Движение по обеим сторонам ТТК свободное.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что городские службы принимают меры по устранению последствий провала грунта в Лефортовском тоннеле.