Новогоднее поздравление Путина покажут в вагонах столичного метро

Поздравления Сергея Собянина и Владимира Путина с Новым годом впервые покажут на экранах в вагонах столичной подземки, сообщает пресс-служба метро.

Официальные поздравления можно будет увидеть в эфире Москвы 24. Транслировать видеообращения вместе с титрами будут около 9 тысяч экранов в 1 тысяче 820 вагонах поездов. Новогоднее поздравление Путина смогут посмотреть и пользователи бесплатного Wi-Fi в метро.

Перед Новым годом и Рождеством пассажиропоток подземки достиг 9,2 миллиона человек. Сотрудники метро подготовились к работе в изменившихся условиях. В ночь на 1 января в столице будут работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.