Электрички Горьковского направления МЖД ввели в график после сбоя

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Электрички Горьковского направления заработали по графику после остановки состава из-за человека на путях, сообщает Агентство "Москва".

Сейчас поезда отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Утром несколько из них проследовали с увеличенным интервалом из-за происшествия с пешеходом.

Он нарушил правила безопасного поведения на железной дороге. МЖД призывает неукоснительно соблюдать их. По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом.

Ранее стало известно, что расписание электричек Большого кольца МЖД изменится в начале июня. Со 2 по 10 июня запланированы ремонтно-путевые работы на участке Блок-пост 329 километр – Усады Окружные. В это время поезда будут ездить по соседнему участку.

С 1 по 2 июня с 20:30 до 9:30 на перегоне Москва – Сортировочная – Киевская – Очаково Киевского направления проведут работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Будут сняты некоторые поезда между Москвой и станциями Переделкино, Новопеределкино, Апрелевка и Нара. У нескольких электричек поменяются время отправления и прибытия и число остановок.