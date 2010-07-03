Более 13 тыс пассажиров ежедневно перевозят поезда категории "Комфорт"

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Более 13 тысяч пассажиров ежедневно перевозят поезда категории "Комфорт" Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Это в 1,5 раза больше, чем в конце февраля – тогда новые составы перевозили около 8 тысяч человек в день", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

По его словам, пассажиропоток увеличился после перевода еще 10 рейсов на обслуживание поездами "Комфорт" с 16 марта.

Ликсутов отметил, что каждый пятый рейс на участке Москва – Крюково (Зеленоград) – Клин выполняют новые поезда.

Также заммэра уточнил, что продолжается замена устаревших составов на новые.

На сегодняшний день поезда категории "Комфорт" обслуживают уже 20 процентов рейсов на Ленинградском направлении.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет будут завершены основные работы по созданию новой системы железнодорожного транспорта столицы. С появлением новой системы транспорта, включающей пригородное сообщение и наземное метро, повысится уровень комфорта проживания. Кроме того, изменения позитивно отразятся на экологии, экономике и производительности труда.