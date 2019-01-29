Десять новых автобусных маршрутов планируют запустить в ТиНАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории ТиНАО до конца 2019 года планируют запустить 10 новых автобусных маршрутов коммерческих перевозчиков общей протяженностью около 70 километров. Маршруты свяжут поселения округов друг с другом, а также со станциями метро и железной дороги, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Три маршрута пройдут от станции метро "Теплый Стан". Один из них будет проходить до центра МЧС "Лидер" в поселке завода Мосрентген, другой пройдет в поселок Ватутинки, третий – в поселение Первомайское.

Общая протяженность этих маршрутов составит более 40 километров.

Также маршруты будут курсировать между поселком Переделкино, ж/д станцией "Переделкино", районом Ново-Переделкино и станцией метро "Новопеределкино".

Кроме того, автобусы будут ходить от ж/д станции "Кокошкино" до деревни Крекшино. Три маршрута сделают удобнее дорогу от станции "Щербинка" до микрорайонов Гарнизон Остафьево, Новомосковского и Южного.

Еще два автобусных маршрута планируют запустить между поселением Воскресенское и деревней Расторопово, деревней Десной и деревней Кувекино.

Ранее сообщалось, что увеличение числа автобусных маршрутов повысило популярность столичных автостанций. За год ими воспользовались девять миллионов пассажиров. За минувший год автобусы совершили свыше 445 рейсов. Пассажиропоток вырос на 1,2 миллиона человек.