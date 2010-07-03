Автобусами у закрытых станций метро воспользовались 90 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компенсационные автобусы, работавшие в день закрытия некоторых станций фиолетовой ветки московского метро, перевезли более 90 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Компенсационный маршрут "КМ" связал станции "Выхино" и "Котельники" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино". На линии работало около 100 автобусов особо большого класса, которые ходили каждую минуту", – указано в сообщении.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия заработала утром в воскресенье, 26 мая.

До 26 мая включительно также приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Для пассажиров закрыты станции: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Там будут ремонтировать пути, монтировать шумозащитные экраны и проводить другие работы в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме участок заработает 27 мая в 5:30.

