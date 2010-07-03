Около 850 тыс человек перевезли автобусы новых маршрутов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Автобусы 13 новых маршрутов в ТиНАО, которые запустили в конце декабря прошлого года, перевезли около 850 тысяч пассажиров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Более 390 тысяч раз этими автобусами воспользовались пассажиры, имеющие право на льготный проезд. К третьему месяцу работы новых маршрутов пассажиропоток увеличился более чем на 50 процентов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, за первый месяц на маршрутах было перевезено 207 тысяч пассажиров, а за третий месяц автобусы перевезли 319 тысяч человек.

Самым популярным стал маршрут №967. После его запуска жителям микрорайона Бутовские Аллеи стало удобнее добираться до станций метро "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская аллея", "Улица Скобелевская", а также до ТЦ "Мега Теплый Стан".

На втором месте – автобус №485. Третье место по востребованности занял маршрут №446.

"Автобусы 13 новых маршрутов ходят до Троицка, деревни Пучково и Шеломово, поселения Киевского. Также на этих автобусах можно доехать до железнодорожных станций "Крекшино", "Щербинка", "Бекасово-1" и "Бекасово-Сортировочное".

Ранее сообщалось, что на территории ТиНАО до конца текущего года планируют запустить 10 новых автобусных маршрутов коммерческих перевозчиков общей протяженностью около 70 километров. Маршруты свяжут поселения округов друг с другом, а также со станциями метро и железной дороги. Три маршрута пройдут от станции метро "Теплый Стан".