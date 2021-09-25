Движение на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц перекроют из-за киносъемок

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Движение транспорта на пересечении улиц Новопесчаной и 2-й Песчаной в Москве будут перекрывать во вторник, 28 сентября. Об этом информирует департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

Известно, что причиной перекрытий станут киносъемки.

"С 10:00 до 14:00 будет перекрыто движение на пересечении улицы Новопесчаная и улицы 2-я Песчаная", – передает пресс-служба Дептранса.

Добавляется, кратковременные перекрытия будут длиться до одной минуты.

Ранее стало известно, что движение транспорта на Болотной и Берсеневской набережным в столице будет перекрыто с 25 по 26 сентября. Причиной ограничений станет проведение спортивно-музыкального фестиваля JetRush Extreme Fest.