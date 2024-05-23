Захарова: РФ осуждает отказ ФРГ признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия осуждает и отвергает отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, позиция ФРГ вызывает чувство отвращения, потому что она аморальна. Берлин раскрыл истинную подоплеку своего подхода к историческому прошлому Германии, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что отказ властей ФРГ признавать блокаду Ленинграда актом геноцида следует из ответа немецкого МИД на ноту российского посольства Германии.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским военнослужащим в Хельсинки Финляндии. Он также запросил в МИД России всю информацию об обстоятельствах произошедшего.