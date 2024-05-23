Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты

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Ограничения на работу аэропорта Казани и Нижнекамска сняты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, временные ограничения в Казани были отменены в 14:05 по московскому времени, а в воздушной гавани Нижнекамска (Бегишево) – в 14:15.

"Меры вводились для обеспечения безопасности полетов", – объяснил он.

По данным представителя Росавиации, за период ограничений на запасные аэродромы ушли 10 воздушных судов – 8 из них должны были сесть в Казани, а 2 – в Бегишеве.

О введении запрета на прием и отправку воздушных рейсов стало известно 23 мая. Авиагавань Казани была ограничена с 11:30, а аэропорт Нижнекамска был временно закрыт с 12:00.

