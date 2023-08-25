В Турции оценили идею организации паромной переправы между Херсонщиной и Зонгулдаком

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Организация паромного сообщения между портами турецкого Зонгулдака и Херсонской областью является проблематичной из-за непризнания ООН российской юрисдикции в этих территориях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора регионального портового управления в Зонгулдаке Ахмета Мерта.

Так он прокомментировал идею врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возобновлении переправы, по которой раньше доставлялись грузы от Скадовского порта до Зонгулдака.

"Мы всегда готовы торговать с Россией, вести дела. Но в данном случае я не уполномочен давать какие-либо оценки", – сказал директор портового управления в Зонгулдаке.

Мерт отметил, что РФ знает позицию ООН касательно признания этих территорий и их статуса.

"Если вдруг будет какое-то решение по этому поводу со стороны политического руководства нашей страны, то тогда такой проект может стать возможным", – заявил Мерт.

Сальдо озвучил идею восстановления паромной переправы между Херсонщиной и Турцией в ходе встречи с Владимиром Путиным 24 августа. Также на этой встрече Путин поручил Сальдо, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.

В свою очередь, Сальдо сообщил Путину, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Он подчеркнул, что тела всех погибших были найдены. Врио губернатора добавил, что режим ЧС федерального уровня, действовавший из-за ЧП, был снят 23 августа. Однако чрезвычайная ситуация локального уровня все еще осталась.

Также Сальдо отметил практически полную ликвидацию последствий большой аварии.

