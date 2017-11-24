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24 ноября, 18:21

Платную трассу между Москвой и Петербургом сдадут в 2018 году

транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платная трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург" будет полностью введена в эксплуатацию осенью 2018 года, заявил глава ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

"Осенью 2018 года − октябрь, ноябрь максимум − вся трасса будет введена в эксплуатацию. Не рабочее движение, а введена в эксплуатацию", − сказал он, передает ТАСС.

Изначально предполагалось, что трасса полностью будет введена в эксплуатацию в 2018 году.

Ранее сообщалось, что движение по участку трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на 334–543 километре запустят в ноябре 2017 года.

Строительство участка дороги началось в 2014 году. Проект предусматривает создание четырехполосной магистрали категории IA с разделительной полосой шириной шесть метров и расчетной скоростью движения до 150 километров в час.

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