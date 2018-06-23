Рейсы авиакомпании S7 отменили в связи с неполадкой в системе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Рейсы авиакомпании S7 из аэропорта Домодедово задерживаются в связи с неполадкой в системе. Представители авиаперевозчика предложили задержанным из-за сбоев пассажирам рейсов уезжать из аэропорта.

Как сообщил РИА Новости пассажиры одного из рейсов, авиакомпания обещает возместить потраченные на билеты деньги. О времени вылета пассажирам сообщат дополнительно.

Ранее в июне авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты. В качестве причины возможного повышения цен перевозчики назвали подорожание топлива. В прошлом году Федеральная антимонопольная служба попросила нефтяные компании обосновать цены из-за жалобы компании S7. Тогда проверка никаких нарушений законодательства не выявила.