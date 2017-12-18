Дорожные знаки разрешили вешать на здания и ограждения – СМИ

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Теперь дорожные знаки будут размещать на зданиях и ограждениях. Нововведения касаются только парковочных знаков.

Как сообщает газета "Известия", согласно новому предварительному национальному стандарту, который будет действовать до 1 ноября 2020 года, регионы смогут размещать часть дорожных знаков на ограждениях и стенах зданий. Речь идет о семи парковочных знаках, которые теперь будут исполнены в новом варианте.

Так, например, на знаки "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" или "по четным...", можно будет наносить стрелки, которые укажут зону действия ограничения.

"В некоторых местах просто невозможно поставить опору под знак, а крепление таблички на стену помогает сделать ее заметнее для водителя", – цитирует издание слова главы проектно-технического комитета "Удобная дорога" Александра Шумского.

Кроме этого, разработчики уверены, что новый вариант установки знаков поможет уменьшить количество "визуального мусора" на городских улицах.

Примечательно, что в качестве эксперимента дорожные знаки на фасады уже вешали в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.