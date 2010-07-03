Метро предупреждает о возможных ограничениях на станциях у "ВТБ-Арены"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на прилегающих к "ВТБ-Арене" станциях. Вечером 18 августа там будет матч между "Динамо" и "Локомотивом".
Игра начнется в 19:00. Зрителям лучше добираться до стадиона через станции подземки "Динамо" и "Петровский парк", советует метро.
"По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", – сообщила пресс-служба подземки в микроблоге в Twitter.
Горожанам советуют покупать билеты на обратную поездку заранее, поскольку это сэкономит время в пути после матча.
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