Метро предупреждает о возможных ограничениях на станциях у "ВТБ-Арены"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на прилегающих к "ВТБ-Арене" станциях. Вечером 18 августа там будет матч между "Динамо" и "Локомотивом".

Игра начнется в 19:00. Зрителям лучше добираться до стадиона через станции подземки "Динамо" и "Петровский парк", советует метро.

"По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", – сообщила пресс-служба подземки в микроблоге в Twitter.

Горожанам советуют покупать билеты на обратную поездку заранее, поскольку это сэкономит время в пути после матча.

