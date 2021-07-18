Движение поездов на участке Бутовской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Бутовской линии от станции "Битцевский парк" до станции "Бульвар Адмирала Ушакова" восстановили движение поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Движение на участке Бутовской линии восстановлено. Оно временно осуществляется с увеличенным интервалом. Также можно воспользоваться автобусами КМ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за проверки поезда на участке Бутовской линии метро нет движения.