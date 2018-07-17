Около 20 сканеров для бесконтактного досмотра обновили в аэропорту Домодедово

17 июля, 12:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
17 сканеров для бесконтактного досмотра пассажиров обновили в аэропорту Домодедово, сообщает Агентство "Москва".
Это новое поколение сейфскаутов, позволяющих провести сканирование за три секунды и автоматически найти скрытые на теле человека предметы из различных материалов: металла, жидкости, резины, порошка, пластики и другого. Техника соответствует международным стандартам по обеспечению приватности пассажиров.
При прохождении через сейфскаут не воспроизводится изображение тела пассажиров. Инспектор видит на экране стандартизированный обезличенный силуэт с зонами для дополнительного тактильного досмотра.
Воздушную гавань планируется реконструировать. Второй этап этих работ займет восемь месяцев.
Проект предполагает строительство и реконструкцию перрона аэровокзала и рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы и системы освещения и электроснабжения. Под перроном появятся проходные тоннели для технического обслуживания самолетов на местах их стоянок.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: