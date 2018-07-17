Около 20 сканеров для бесконтактного досмотра обновили в аэропорту Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

17 сканеров для бесконтактного досмотра пассажиров обновили в аэропорту Домодедово, сообщает Агентство "Москва".

Это новое поколение сейфскаутов, позволяющих провести сканирование за три секунды и автоматически найти скрытые на теле человека предметы из различных материалов: металла, жидкости, резины, порошка, пластики и другого. Техника соответствует международным стандартам по обеспечению приватности пассажиров.

При прохождении через сейфскаут не воспроизводится изображение тела пассажиров. Инспектор видит на экране стандартизированный обезличенный силуэт с зонами для дополнительного тактильного досмотра.

Воздушную гавань планируется реконструировать. Второй этап этих работ займет восемь месяцев.

Проект предполагает строительство и реконструкцию перрона аэровокзала и рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы и системы освещения и электроснабжения. Под перроном появятся проходные тоннели для технического обслуживания самолетов на местах их стоянок.