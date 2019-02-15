Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:52

Столичное метро устроит распродажу сувениров

транспорт метро

09:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичном метрополитене пройдет распродажа более 100 сувениров с символикой подземки, приуроченная к Дню защитника Отечества. Пассажиры смогут приобрести товары со скидкой до 50 процентов, сообщила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Впервые мы устроили распродажу в "Черную пятницу", затем провели акцию перед Новым годом. Впереди важный праздник – День защитника Отечества, наша распродажа – отличный повод купить подарки со скидкой до 50 процентов", – сказала Темникова ТАСС. Она уточнила, что акция будет проходить с 18 по 24 февраля.

Стойки "Живое общение" расположены на 13 станциях метрополитена: "Площадь Революции", "Александровский сад", "Пушкинская", "Баррикадная", "Павелецкая", "Арбатская", "Киевская", "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры", "Китай-город", "Сретенский бульвар".

Ранее стало известно, что в прошлом году сотрудники стоек "Живое общение" проконсультировали пассажиров около 600 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем за 2017 год.

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика