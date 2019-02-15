Столичное метро устроит распродажу сувениров

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичном метрополитене пройдет распродажа более 100 сувениров с символикой подземки, приуроченная к Дню защитника Отечества. Пассажиры смогут приобрести товары со скидкой до 50 процентов, сообщила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Впервые мы устроили распродажу в "Черную пятницу", затем провели акцию перед Новым годом. Впереди важный праздник – День защитника Отечества, наша распродажа – отличный повод купить подарки со скидкой до 50 процентов", – сказала Темникова ТАСС. Она уточнила, что акция будет проходить с 18 по 24 февраля.

Стойки "Живое общение" расположены на 13 станциях метрополитена: "Площадь Революции", "Александровский сад", "Пушкинская", "Баррикадная", "Павелецкая", "Арбатская", "Киевская", "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры", "Китай-город", "Сретенский бульвар".

Ранее стало известно, что в прошлом году сотрудники стоек "Живое общение" проконсультировали пассажиров около 600 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем за 2017 год.