Названа самая популярная стойка столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2018 году сотрудники стоек "Живое общение" проконсультировали пассажиров около 600 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем за 2017 год, отмечает портал мэра и правительства Москвы.

Самая популярная информационная стойка находится на станции "Александровский сад": здесь сотрудники провели за 2018 год около 80 тысяч консультаций. На время проведения чемпионата мира по футболу пришлось больше всего информационных запросов. Кроме того, за июнь-июль было много обращений от иностранцев. Они спрашивали, в основном, как пройти на Красную площадь или в "Зарядье".

Также востребованными оказались стойки "Живое общение" на станциях "Комсомольская" и "Площадь Революции". Здесь было дано соответственно 52,5 тысячи и 44,7 тысячи консультаций. Портал мэра отмечает, что на "Комсомольской" за помощью чаще обращаются пассажиры, которые приехали из Санкт-Петербурга.

Стойки "Живое общение" расположены на 13 станциях метрополитена: "Площадь Революции", "Александровский сад", "Пушкинская", "Баррикадная", "Павелецкая", "Арбатская", "Киевская", "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры", "Китай-город", "Сретенский бульвар".

Также помочь пассажирам могут в информационном центре метро на станции "Тушинская". Информационные стойки есть на пяти станциях МЦК: Кутузовской, Площади Гагарина, Лужниках, Деловом Центре и Шелепихе.

До конца 2019 года в Москве запланировано открытие еще 14 станций метро. Движение по 6 станциям северо-восточного участка БКЛ откроют в 2021 году.