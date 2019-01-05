Названа самая популярная стойка столичного метро

В 2018 году сотрудники стоек "Живое общение" проконсультировали пассажиров около 600 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем за 2017 год, отмечает портал мэра и правительства Москвы.
Самая популярная информационная стойка находится на станции "Александровский сад": здесь сотрудники провели за 2018 год около 80 тысяч консультаций. На время проведения чемпионата мира по футболу пришлось больше всего информационных запросов. Кроме того, за июнь-июль было много обращений от иностранцев. Они спрашивали, в основном, как пройти на Красную площадь или в "Зарядье".
Также востребованными оказались стойки "Живое общение" на станциях "Комсомольская" и "Площадь Революции". Здесь было дано соответственно 52,5 тысячи и 44,7 тысячи консультаций. Портал мэра отмечает, что на "Комсомольской" за помощью чаще обращаются пассажиры, которые приехали из Санкт-Петербурга.
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