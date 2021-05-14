Москва онлайн покажет пилотажное шоу "Русских витязей" и "Стрижей"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

15 мая на аэродроме в Кубинке состоится празднование 30-летия со дня образования авиагрупп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи".

В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите, как пилотажные группы ВКС "Беркуты", "Русские витязи", "Стрижи" и "Реакторы" выполняют крутые виражи на вертолетах Ми-28н, истребителях Су-35с, МиГ-29 и самолетах Л-29.

Одиночный пилотаж продемонстрирует семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина на самолете Extra Ea 330lx.

Смотрите трансляцию 15 мая в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.