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19:02

Прокуратура начала проверку после сбоя на Курском направлении МЖД

транспорт

19:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прокуратура начала проверку после сбоя в движении электричек на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в среду, 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 13 февраля 2019 года, произошел сбой в движении пригородных поездов на Курском направлении МЖД. По предварительным данным, затруднения в движении произошли вследствие неисправности одной из электричек. В связи с этим Московско-Курская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности движения и соблюдения прав пассажиров", – отметили в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Утром 13 февраля поезда Курского направления МЖД следовали с задержками. Сообщалось, что это произошло из-за того, что на станции "Царицыно" по техническим причинам остановилась электричка Львовская – Нахабино. Для ее буксировки на место был отправлен локомотив. В связи с этим движение в сторону Москвы было временно приостановлено.

транспорт

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