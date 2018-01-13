Движение ограничат на ряде столичных улиц из-за инженерных работ

13 января, 08:47
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сразу на нескольких улицах столицы ограничат движение в связи с проведением инженерных работ.
До 28 февраля будут частично закрывать одну полосу на участке улицы Октябрьская и в 5-м проезде Марьиной Рощи, сообщает информационные центр транспортного комплекса Москвы.
На западе города проезд будет закрыт на одной полосе на улицах Платовская и Можайский Вал до 10 марта. Ограничения будут действовать от Большой Дорогомиловской до Платовской. Проехать там будет нельзя также с 20 марта по 30 апреля.
А на улице Студенческая движение ограничат с 10 мая по 10 июня, затем с 18 июля по 30 августа.
О том, где еще перекрыт проезд в выходные 13–14 января, читайте в нашем материале.
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