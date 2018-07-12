"Ласточки" ежедневно перевозят более 28 тысяч пассажиров из Москвы в Зеленоград

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Скоростные поезда "Ласточка" ежедневно перевозят более 28 тысяч пассажиров на участке Москва – Зеленоград, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, за год востребованность этого направления выросла на 15 процентов.
Он напомнил, что "Ласточки" начали курсировать между Ленинградским вокзалом и станцией Крюково 1 октября 2015 года. Сегодня в будние дни на участке ходят 40,5 пары таких поездов. В среднем поездка занимает 33 минуты, что почти в два раза меньше, чем на обычных электричках (57 минут).
"Скорость и удобство поездки играют все большую роль для пассажиров пригородных поездов, поэтому мы видим стабильный рост пассажиропотока в экспрессных "Ласточках" на участке Москва – Крюково", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".
Он отметил, что качество перевозок по-прежнему остается на высоком уровне – в декабре прошлого года число сидячих мест увеличилось за счет девяти дополнительных "Ласточек", а в январе 2018 года добавили еще две скоростные электрички.
По пути в Зеленоград экспрессы делают остановки в Химках и Сходне, а тверские "Ласточки" останавливаются еще и в Клину, Солнечногорске, Редкине и Завидове.
Как добавил заммэра, в декабре 2017 года "Ласточки" впервые связали Москву и Конаково, а в июне 2018 начали останавливаться в Поварове. Помимо прочего, пассажиры экспрессов могут добраться в аэропорт Шереметьево, совершив пересадку на автобус на станции Химки.
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