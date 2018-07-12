Станция МЦК "Лужники" и станция метро "Спортивная" работают в обычном режиме

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Станция МЦК "Лужники" и южный вестибюль станции метро "Спортивная" возобновили работу в обычном режиме, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичной подземки.

Ранее указанные станции работали только на вход. Ограничения вводились в связи с перевозкой футбольных болельщиков после полуфинальной встречи на стадионе "Лужники" сборных Хорватии и Англии.



Перед игрой обе станции работали только на выход. Сообщалось также, что метро и МЦК будут работать в ночь на 12 июля до 3:00.

Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира по футболу, обыграв команду из Англии. За чемпионский титул хорваты сразятся со сборной Франции 15 июля. Матч также пройдет на московском стадионе "Лужники".