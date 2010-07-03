Станция метро "ВДНХ" стала самой популярной 7–8 сентября

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Фото: vk.com/officialmosmetro
Станция метро "ВДНХ" стала самой популярной во время празднования Дня города, сообщает Агентство "Москва". За два дня, 7 и 8 сентября, ею воспользовались более 244 тысяч пассажиров, что на 34% больше, чем в прошлом году.
Также в топ-3 станций метро и МЦК, которые оказались самыми востребованными среди пассажиров в праздничные выходные, вошли "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линии с суммарным пассажиропотоком в 241 тысяч пассажиров и "Площадь революции", которой за воспользовались более 149 тысяч человек.
Всего за два дня метрополитеном и МЦК воспользовались более 10,3 миллиона пассажиров. Это на треть больше, чем в обычные выходные дни.
7 и 8 сентября в честь празднования Дня города стоимость проезда в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) при оплате бесконтактной картой "Мир" составляла 1 рубль. Прием банковских карт на турникетах обеспечил банк ВТБ. Акцию запустила платежная система "Мир".
Воспользоваться скидкой могли жители Москвы и гости города, достаточно было приложить карту "Мир" любого банка к одному из боковых турникетов, которые поддерживают этот способ оплаты. В вестибюлях каждой станции метро и МЦК есть минимум два таких турникета.
С карты списывалась полная стоимость разовой поездки (42 рубля), а в течение нескольких минут 41 рубль возвращался на счет карты.
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