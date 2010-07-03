Движение транспорта полностью восстановлено в Москве

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Движение транспорта в Москве полностью восстановлено.

Как говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в Twitter, все ограничения сняты.

В свою очередь в пресс-службе Московского метрополитена в Twitter также отметили, что метро также работает в штатном режиме.

В связи с парадом Победы и шествием "Бессмертного полка" 9 мая в Москве перекрыли 30 улиц, площадей, мостов и набережных.

Кроме того, на вход были закрыты шесть станций метро.